Hand of Fate 2: "The Dealer's Apprentice" und Ausblick auf 2018

Für Hand of Fate 2 ist das kostenlose Add-on "The Dealer's Apprentice" veröffentlicht worden. Mit Beginn eines neuen Durchgangs können die Spieler neue, vom "Dealer" inspirierte Anpassungsgegenstände freischalten und diejenigen, die die letzte Herausforderung gemeistert haben, erhalten einen eigenen Dealer-Gefährten. "Um dir den Dealer's Apprentice zu sichern, musst du nur ins neue Menü für Zusatzinhalte gehen und dann 'Claim' wählen", heißt es Wie es im nächsten Jahr mit Hand of Fate 2 weitergehen wird, dazu schreiben die Entwickler (Defiant Development): "Es ist ein offenes Geheimnis, dass wir an einem vollwertigen Endless Mode arbeiten, der sowohl Hardcore-Fans als auch Gelegenheitsspielern mit etlichen neuen Herausforderungen und Massen an Freischaltbarem versorgen wird. Darüber hinaus (und ohne zu viel vorwegnehmen zu wollen) arbeiten wir gerade an einer neuen Gegnerfraktion, weiteren Gefährten, fesselnden neuen Herausforderungen sowie spannenden neuen Waffen und Artefakten und Anpassungen an bestehenden Waffen und Artefakten (wieso sollte Estrella auch exklusiv in den Genuss der Flintlock Pistols kommen?)."Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer