Transport Fever: Wirtschaftssimulation rund um das Transportwesen veröffentlicht - 4Players.de

Die Wirtschaftssimulation Transport Fever ist heute für PC, Mac und Linux veröffentlicht worden. In dem Nachfolger von Train Fever kann man die Geschichte des Transportwesens in einer Kampagne nachspielen, die ungefähr 150 Jahre Transportgeschichte umfasst. Mehr als 120 Züge, Flugzeuge, Busse, Straßenbahnen und Lastwagen, die im Laufe der Zeit sogar altern sollen, werden geboten."In Transport Fever können Spieler ihre eigenen Transportnetzwerke entwerfen und umsetzen. Die Infrastruktur umfasst Transportwege auf See, dem Land und in der Luft und ist die Voraussetzung für wachsende Städte, deren Nachfrage gestillt werden muss. Industrien müssen mit Rohstoffen beliefert und ganze Frachtketten ausgetüftelt werden, um große Handelsplätze zu versorgen und damit die lokale Wirtschaft weiter wachsen zu lassen. Spieler können Häfen, Bahnhöfe und Flughäfen errichten und ausbauen, um der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden und dann beobachten, wie sich die Städte mit der Zeit dynamisch entwickeln. Bevölkerungswachstum und Passagierbewegungen werden dabei realistisch simuliert", heißt es von Gambitious Digital Entertainment (Publisher) und Urban Games (Entwickler). Im Kampagnen-Modus dürfen diverse logistische Herausforderungen angegangen werden. Die Missionen sind im Nordamerika und Europa des 19. und 20. Jahrhunderts angesiedelt. Im Endlosmodus darf man sich hingegen völlig frei austoben. Transport Fever unterstützt Modding über den Steam Workshop und soll über ein verbessertes System zum Bau von Schienen und Straßen verfügen.Transport Fever ist für PC, Mac und Linux auf Steam und GOG für 31,99 Euro verfügbar. Spieler, die bereits Train Fever auf Steam und GOG besitzen, bekommen bis zum 8. Dezember einen "Treuerabatt" von 15 Prozent. Die Wirtschaftssimulation ist ebenfalls im Einzelhandel zum Preis von 29,99 Euro erhältlich (DVD-Box und Flap-Box).Letztes aktuelles Video: Trailer zum Verkaufsstart