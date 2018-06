Space Pirate Trainer: Entwickler deutet PSVR-Umsetzung an - 4Players.de

"Time to get off your couch.." so das Motto des kurzen Begleittexts. Wann genau die Zeit gekommen ist, wird allerdings noch nicht verraten.

Time to get off your couch.. pic.twitter.com/A0ERRf3rgF — I-Illusions (@i_illusions) 6. Juni 2018

Nutzern von HTC Vive und Oculus Rift ist der Space Pirate Trainer als einfacher aber süchtig machender und präzise erfasster Roomscale-Shooter bekannt. Künftig könnten auch PSVR-Besitzer in den Genuss des Prinzips kommen - sofern dabei das Tracking mitspielt. Entwickler I-Illusions hat in der vergangenen Woche auf seinem Twitter-Account mit einer ziemlich eindeutigen Anspielung eine Umsetzung für Sonys VR-System angedeutet - indem ein Bild mit einem großen PlayStation-VR-Headset über dem Spiel-Logo gepostet wurde.Letztes aktuelles Video: Spielszenen