This Is the Police: Polizeichef kämpft ab März auch auf Konsolen gegen Verbrechen, Korruption und das eigene Gewissen - 4Players.de

Nordic Games hat angekündigt, dass das Adventure This Is the Police am 22. März auch für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen wird. In der Rolle eines Polizeichefs muss man sich mit dem Bürgermeister, der Mafia und täglichen Verbrechen auseinandersetzen. Die offizielle Pressemitteilung drückt den "Wechsel" des PC-Titels folgendermaßen aus:"Sehr geehrte PC-Spieler-Community,ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Boyd, Jack Boyd, ich bin der Polizeichef von Freeburg und möchte hiermit unseren Exklusiv-Vertrag aufkündigen.Um direkt zum Punkt zu kommen: Die sogenannte "PC Master Race" hatte mich nun für eine ganze Weile nur für sich allein. Hier mal ein paar alternative Fakten aus meiner Dienstzeit. Nachdem mein faltiger Hintern nun rund 1,7 Millionen Spielstunden hinter sich hat und in etwa 85 Milliarden Dollar an schmutzigem Geld verdient worden und die braven Bürger Mafia vor Zehntausenden von Gangstern - und Strafen - beschützt wurde, ist es Zeit, etwas Neues zu wagen.Nach all den Monaten auf dem PC in den letzten Monaten, brauche ich einfach einen Tapetenwechsel. Kürzlich erhielt ich ein Angebot von zwei rivalisierenden Plattform-Betreibern, dass ich nicht ausschlagen konnte. Eigentlich zeige ich ungern mit dem Finger auf Sony oder Microsoft, aber manchmal muss ein Mann eben tun, was ein mann tun muss.Ich hoffe, niemand ist enttäuscht, dass unsere gemeinsame exklusive Zeit nur einen Tag nach dem Valentinstag endet und dass ich ab dem 22. März 2017 dann dreigleisig fahre.Hochachtungsvoll,Jack BoydPolizeipräsident Freeburg PD"Letztes aktuelles Video: A Lot of Vices