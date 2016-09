NBA 2K17: Start der Basketball-Saison mit dem Launch-Trailer - 4Players.de

Ab dem 16. September können Basketballbegeisterte mit NBA 2K17 in die nächste Runde starten. Auch in diesem Jahr wird man einen Karriere-Modus anbieten, der allerdings nicht wie im letzten Jahr die Bester-Freund-Thematik und die negativen Seiten des Ruhms behandeln wird, sondern eher das Scheitern und wieder Zurückkämpfen in den Fokus rückt. Mit dem folgenden obligatorischen Momentous-Trailer startet 2K das Spiel (Song: Gold (Jorgen Odegard Remix) - Imagine Dragons):Letztes aktuelles Video: Momentous