NBA 2K17: Das europäische eSports-Turnier beginnt nächsten Monat - 4Players.de

Das erste europäische All-Star-Turnier von NBA 2K17 wird am 10. und 11. Dezember von 17:00 Uhr bis 01:00 Uhr online stattfinden. Die Finalisten haben die Chance, im NBA-Hauptquartier in London anzutreten - und können die NBA Global Games London besuchen, bei denen die Indiana Pacers und die Denver Nuggets in der O2 Arena spielen.Für eine Chance auf den Sieg müssen die Spieler im Pro-AM-Modus von NBA 2K17 auf PlayStation 4 ein Pro-Team aus mindestens drei Spielern zusammenstellen (wobei die Mannschaft bis zu zehn Spieler umfassen darf) und während des zweitägigen Events gegen andere Spieler antreten. Das Team, das am Ende jedes Wettkampftags die meisten Punkte hat, nimmt am 11. Januar 2017 an den Finals in London teil, bei denen es um die Reise zum All Star Game im Februar 2017 geht."Wir glauben, dass NBA 2K17 für eSports-Fans auf der ganzen Welt ein einmaliges Wettkampferlebnis bietet", so Alfie Brody, VP of Marketing für NBA2K. "Nach unserem ersten eSports-Turnier, Road To The Finals, das vergangenen Juni in Los Angeles stattfand, wollten wir unsere Marke unbedingt auch auf europäische Wettkämpfe ausweiten. Wir freuen uns, dass wir unseren europäischen Kunden genau die Spannung bieten können, die weltweite Games-Turniere bringen, und ihnen damit die Chance auf die Krönung zum besten europäischen NBA2K-Team geben."Das Turnier steht Teilnehmern aus folgenden Ländern offen: Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Schweden, Schweiz, Spanien, Tschechische Republik und Vereinigtes Königreich. Weitere Informationen und die vollständigen Teilnahmebedingungen findet ihr hier