Asdivine Hearts: Oldschool-Rollenspiel erscheint 2017 für PS4, PS3 und PS Vita - 4Players.de

Das Oldschool-Rollenspiel Asdivine Hearts erscheint 2017 für PS4, PS3 und PS Vita. Das geht aus einem Beitrag auf dem PlayStation Blog hervor. Dort heißt es:"Eine Story voller Rätsel und Wendungen, eine riesige Weltkarte, auf der ihr nach Lust und Laune umherreisen könnt, komische und echt schräge Charaktere (Ob ich so einen RPG-Charakter schon mal im wahren Leben getroffen habe? Also … abgesehen von uns hier bei KEMCO, nein 😀 ), Städte voller freundlicher (oder auch UNHÖFLICHER) Menschen, mit denen ihr interagieren könnt, sowie strategische, rundenbasierte Kämpfe mit animierten Effekten, in denen ihr täglich Dampf ablassen könnt! Ja, Asdivine Hearts besitzt all den Charme eines Rollenspiels, den sich ein Hardcore-Gamer wünscht, und kommt als ausgewachsenes Abenteuers daher! Und nicht nur das, ihr könntet sogar dem stärksten Dienstmädchen der gesamten Gaming-Geschichte begegnen!"Das von KEMCO vertriebene von von Exe Create Inc entwickelte Rollenspiel soll etwa 4o Stunden Spielzeit bieten und wird darüber hinaus auch Cross-Buy auf allen Plattformen unterstützen. Offenbar ist nur eine digitale Veröffentlichung im PlayStation Store vorgesehen - ein konkreter Zeitraum für den anvisierten Release wird nicht genannt.