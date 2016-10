Screenshot - Corpse Party (3DS) Screenshot - Corpse Party (3DS) Screenshot - Corpse Party (3DS) Screenshot - Corpse Party (3DS)

XSEED Games wird das bereits für PSP, PC und iOS erhältliche Horror-Adventure Corpse Party Ende Oktober auch für Nintendo 3DS veröffentlichen. In Nordamerika soll der Startschuss am 25. Oktober, hierzulande am 26. Oktober 2016 fallen. Der Preis im eShop werde 29,99 Euro betragen. Hier aktuelle Spielaufnahmen:Weitere Informationen finden sich auf der offiziellen Website