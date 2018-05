8-Bit Armies: Termin und Spielszenen-Trailer der Konsolenversionen - 4Players.de

Der niederländische Spielepublisher Soedesco will Petroglyphs Echtzeit-Strategiespiel 8-Bit Armies am 21. September 2018 auch für PlayStation 4 und Xbox One veröffentlichen. Die Konsolenadaptionen sollen sowohl als Download im PlayStation Store und Xbox Games Store als auch als Boxversionen im stationären Einzelhandel erhältlich sein.Parallel zum PS4- und Xbox-One-Start soll auch das bereits 2016 erschienene PC-Original (zum Test ) mit einer physischen Neuveröffentlichung bedacht werden. Als Vorgeschmack hat man zudem einen neuen Trailer mit Spielszenen aus der Hommage an Command & Conquer veröffentlicht: