Shock Tactics: Einblicke in die Angriffsfähigkeiten des Söldner-Teams - 4Players.de

Die Berliner Indie-Entwickler Point Blank Games haben ein neues Video zu ihrem rundenbasierten Sci-Fi-Strategiespiel Shock Tactics veröffentlicht, in dem sie diverse Angriffsfähigkeiten des Söldner-Teams vorstellen. Dazu heißt es: "Die Spieler führen in Shock Tactics ein Team von Söldnern, die als Vorhut einer ersten Welle von Weltraumpionieren den neu entdeckten Planeten erkunden. Auf der Suche nach antiker Alien-Technologie in der feindlichen Welt, liefern sich die Spieler schnelle und offensive Kämpfe mit Piraten, Aliens und den Truppen des Imperialen Konsortiums. Sie errichten Außenposten und Grabungsstätten, immer mit dem Ziel, Stück für Stück die Geheimnisse des Planeten zu erkunden und sich so einen Vorteil im Kampf um die Vorherschafft in der neuen Welt zu verschaffen. Doch Vorsicht: Jeder Schritt sollte gut überlegt sein. Alle Möglichkeiten und Ressourcen sind zum Greifen nah, haben jedoch ihren Preis." Shock Tactics soll im Frühjahr 2017 für Windows PC erscheinen.