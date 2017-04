Shock Tactics: Rundenbasiertes Strategiespiel erscheint in der nächsten Woche - 4Players.de

Offensive Taktiken: Blitzschnelle Angriffe sind nötig, um die Gegner daran zu hindern ihre Positionen zu verstärken. Zeitkritische Missionsziele erfordern teils aggressive Taktiken, um die Kontrolle zu behalten.

Herausforderndes Squad-Management: Die intelligenten Gegner verfügen über ein breites Spektrum verschiedener Angriffstaktiken. Die genaue Kenntnis des Gegners und eine darauf abgestimmte Strategie ist essentiell, um als Sieger vom Schlachtfeld zu gehen.

Entwicklung des Einsatzteams: Mit Hilfe der aus Alien-Artefakten gewonnenen fortschrittlichen Technologie, lässt sich die Basis verstärken, neue Waffen und Rüstungen entwickeln sowie die eigenen Kämpfer mit neuen Fähigkeiten ausstatten, um das Einsatzteam ganz an den persönlichen Spielstil anzupassen.

Volle Kontrolle: Aktionspunkte erlauben es den Spielern in jeder Runde, ihre Truppen mit voller Kontrolle über die Karte zu bewegen. Das Unterbrechungs-System erlaubt auch Bewegungen über sehr weite Distanzen, ohne etwas zu Verpassen. Der Zug wird automatisch gestoppt, sobald unbekannte Gegner auf dem Weg auftauchen und der Spieler kann somit die Situation neu bewerten. Die zurückgewonnenen Aktionspunkte können im Anschluss neu vergeben werden.

Wiederspielbarkeit: Die prozedural generierte Weltkarte erzeugt verschiedene Strategische Situationen bei jeder Spielsession. Drei völlig unterschiedliche Umgebungssettings laden jedes Mal aufs Neue zur Erkundung und zur Jagd nach Alien-Artefakten ein.

Mitreißend Hintergrundgeschichte: Das Schicksal von Hephæst liegt in den Händen der Spieler. Die Hintergrundgeschichte führt sie in die Geheimnisse des Planeten ein, während große Fraktionen unaufhaltsam auf eine alles entscheidende Schlacht zusteuern, welche über die Zukunft der Galaxie entscheiden wird.

Das rundenbasierte Strategiespiel Shock Tactics vom Berliner Indie-Studio Point Blank Games wird in der nächsten Woche, am 11. April 2017, für PC erscheinen. Das Spiel wird zum Preis von 19,95 Euro PC als digitaler Download über Steam und als Box-Fassung im Vertrieb von EuroVideo verfügbar sein. Shock Tactics soll entschlossenes, zügiges und aggressives Vorgehen in den Kämpfen verlangen (inkl. Deckungssystem mit Höhenunterschieden).Features (laut Hersteller):Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer