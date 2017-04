Rundenstrategie spiele ich sehr gerne, ist wahrscheinlich mein Lieblingsgenre.Jagged Alliance 2 mein liebstes Spiel überhaupt, aber auch sowas wie Heroes of Might and Magic und natürlic Xcom.Weil man da alle Zeit der Welt hat, wenig Druck, in Ruhe überlegen kann ...das ist der Grund, warum ich meistens die Finger lasse von den Heroes-Kampagnen. Wenn man da nämlich nicht auf Zack ist, hat der Gegner nach wenigen Runden unüberwindbare Armeen, die mit jeder Runde stärker werden.Da klingt doch dieses Shock Tactics GENAU nach DEM Spiel, was ich ... auslassen mussschade!