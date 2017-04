Shock Tactics: Trailer zum Verkaufsstart der offensiven Runden-Kämpfe - 4Players.de

Passend zum heutigen Verkaufsstart (Box-Version und Digital-Download; Preis: 19,95 Euro) haben das Berliner Indie-Studio Point Blank und Publisher EuroVideo den folgenden Release-Trailer zu Shock Tactics veröffentlicht. In dem Video sind neben den taktischen Gefechten auch einige Erforschungselemente, Squad-Fähigkeiten, die Charakter-Personalisierung sowie einige der härteren Gegner und Bosse zu sehen."Der Spieler führt ein kleines Vorauskommando von Weltraumpionieren an. Diese erkunden den neu entdeckten Planeten Hephæst und versuchen, die dort gefundenen Alien-Technologien schnell genug zu erschließen, um dem mächtigen Imperialen Konsortium, Piraten und Aliens trotzen zu können. So entspinnt sich ein spannender Wettlauf gegen die Zeit, in dem es gilt, die Ausgrabungen auf der prozedural generierten Weltkarte schnell zu sichern und den eigenen technologischen Vorsprung zu gewährleisten."Letztes aktuelles Video: Trailer zum Verkaufsstart