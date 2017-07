Raiders of the Broken Planet: Video-Vorstellung des 4-gegen-1-Actionspiels - 4Players.de

MercurySteam hat das dritte Video-Entwicklertagebuch zu Raiders of the Broken Planet veröffentlicht, in dem sie selbst die Frage beantworten, ob die Welt noch einen weiteren Shooter braucht. Joan Amat (Game Designer) und Hernan Ojuel (Programmierer) führen dabei durch die Grundlagen des 4-gegen-1-Actionspiels und sprechen über die Charaktere, die Fähigkeiten, die Perk-Systeme und die Waffen. Auch auf die Rolle des Widersachers (innerhalb der Geschichte) gehen sie ein.Raiders of the Broken Planet befindet sich derzeit in der geschlossenen Betaphase . Die Entwickler erklären: "Werde in Raiders of the Broken Planet selbst zu einem Raider und spiele das packende Schlägerabenteuer als Third-Person-Shooter online oder offline. Passe den Kampfstil Deines Charakters mit speziellen Sammelkarten auf einzigartige Weise an. Nutze das Aleph zu Deinem Vorteil, um spezielle Fähigkeiten zu entwickeln, doch sei vorsichtig, damit Du Deine Position auf dem Schlachtfeld nicht preisgibst! Im Multiplayer-Modus beeindruckt Raiders of the Broken Planet durch sein innovatives Widersacher-System. Entscheide Dich dafür, Mitglied eines vierköpfigen Raider-Teams zu werden oder wähle die Rolle des Widersachers und spiele mit Unterstützung einer KI-kontrollierten Armee gegen das Raider-Team."Letztes aktuelles Video: Entwickler-Tagebuch 3 Does the world need another Shooter - Part 1