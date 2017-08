Raiders of the Broken Planet: Charakter-Video: Alicia und ihre Kampffertigkeiten - 4Players.de

MercurySteam stellt den Charakter Alicia und ihre Kampffertigkeiten aus Raiders of the Broken Planet im folgenden Trailer näher vor ( zum Comic ). "The Raiders fans recently voted Alicia as their favourite character during the Beta, and for a good reason. She has a very defined Assault profile, thanks to her superhuman agility and high speed. Her weapons of choice are repeater shotguns, nicely complementing her superb mobility with great mid-range firepower."Der Prolog von Raiders of the Broken Planet wird ab dem 22. September 2017 auf PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich sein. Der Prolog wird kostenlos zum Download bereitstehen und zwei lange Missionen (vier Stages) beinhalten, die mit verschiedenen Charakteren gespielt werden können. Sowohl der Einzelspieler- als auch der Mehrspielermodus sind (ohne Einschränkungen) enthalten. Zeitgleich wird die erste Kampagne von Raiders of the Broken Planet namens "Alien Myths" zum Preis von 9,99 Euro erscheinen. "Alien Myths" soll mehrere Stunden lang sein und die Geschichte mit neuen Charaktere und Missionen fortführen. Drei weitere Kampagnen werden in regelmäßigen Intervallen veröffentlicht: Wardog Fury, Hades Betrayal und Council's Apocalypse. Jede Kampagne erzählt eine Geschichte, die parallel zu den anderen Geschichten stattfinden wird. Die Kampagnen müssen nicht in einer festen Reihenfolge gespielt werden."In Raiders of the Broken Planet wählen die Spieler einen Protagonisten und arbeiten mit drei anderen Spielern in einem Abenteuer zusammen. Das wichtigste Kernelement des Spiels kann man ein bisschen mit Dark Souls vergleichen, da ein Spieler, der Antagonist, ein Match am Anfang infiltrieren kann und sich dafür entscheiden kann, mit den Bösen gegen das Team der vier menschlichen Spieler anzutreten. Das Ziel des Antagonisten ist es, das menschliche Team möglichst viel zu stören und sie davon abzuhalten, ihre Missionsziele zu erreichen." Unsere Vorschau findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Charakter Alicia