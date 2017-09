Raiders of the Broken Planet: Offener Betatest steht an - 4Players.de

Vom 15. bis zum 16. September 2017 wird ein offener Betatest von Raiders of the Broken Planet auf PC, PlayStation 4 und Xbox One stattfinden. Die zwei Missionen "First Round" und "Hanging by a Thread" wird man anspielen können. "First Round" ist ein Tutorial-Einsatz, der im Einzelspieler-Modus zur Verfügung steht. "Hanging by a Thread" kann wiederum alleine, im Mehrspieler-Modus oder im 4-gegen-1-Modus (Antagonist-Modus) gespielt werden. Die beiden Missionen sind ebenfalls im (kostenlosen) Prolog enthalten, der ab dem 22. September 2017 verfügbar sein wird.Am 22. September 2017 wird ebenfalls die erste Kampagne namens "Alien Myths" zum Preis von 9,99 Euro erscheinen. "Alien Myths" soll mehrere Stunden lang sein und die Geschichte mit neuen Charaktere und Missionen fortführen. Drei weitere Kampagnen sollen in regelmäßigen Intervallen veröffentlicht werden: Wardog Fury, Hades Betrayal und Council's Apocalypse. Jede Kampagne erzählt eine Geschichte, die parallel zu den anderen Geschichten stattfinden wird.Last but not least hat MercurySteam ein weiteres Video veröffentlicht, das diesmal den Charakter Lycus und seine Fähigkeiten vorstellt.Letztes aktuelles Video: Charakter Lycus