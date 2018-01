Raiders of the Broken Planet: Neuer Charakter: H.I.V.E. - eine lebende Insektenkolonie

Für Raiders of the Broken Planet steht ein neuer Charakter bereit: H.I.V.E. Der jüngste Raider-Zugang gehört zu den neuen Charakteren, die mit der zweite Kampagne "Wardog Fury" eingeführt wurden. H.I.V.E. kann aber von allen Spielern rekrutiert werden, unabhängig davon, welche Kampagne sie besitzen.H.I.V.E. infiziert jede Waffe, die sie berührt, mit Pheromonen. Gegner die getroffen werden, werden von diesen Pheromonen markiert und zum Ziel der Insektenkolonie, die in ihrem Körper lebt. Sobald die Insekten von diesen Pheromonen angezogen wird, stehlen sie die Lebensenergie der Gegner und übertragen sie auf H.I.V.E., wodurch sie geheilt wird."The Umbra Wardogs awaken a violent creature in the depths of the old Uddas Nassar Temple on the Broken Planet. With blood and sweat, they manage to capture her and take her to General Marmalade, who decided to use her as a weapon. But one day, without warning, the creature broke the chains and escaped, disemboweling anyone who tried to stop her."Letztes aktuelles Video: HIVE Character Reveal