Raiders of the Broken Planet: Dritte Premium-Kampagne "Hades Betrayal"; Veränderungen am Fortschrittssystem - 4Players.de

Die dritte Premium-Kampagne "Hades Betrayal" von Raiders of the Broken Planet ist für PC, PS4 und Xbox One (9,99 Euro) erschienen. Hades Betrayal umfasst vier Missionen, die im Einzelspieler-Modus, im 4-Spieler-Koop oder im 4-gegen-1-Multiplayer-Modus gespielt werden können. Diesmal tritt man gegen die Armee von General Krauser an."General Krausher bezahlt sein Offiziere gut, Offiziere wie Ayana Kwena. Doch wer ihn enttäuscht, stirbt! Er bezahlt Ayana nicht, damit sie die Seiten wechselt und sich den Raiders anschließt. Dieses Geld ist schwer zu bekommen. Harec hat eine Wahl, er hofft, Ayana wird sich nicht zu sehr aufregen ..."Zugleich ist ein großes Update für das Hauptspiel veröffentlicht worden, das das Fortschrittssystem und die Belohnungen komplett überarbeitet. Die Spieler werden demnachäst Ränge/Levels aufsteigen und dadurch neue Belohnungen freischalten - und mit dem "Forge System" wird man Waffen anpassen/modifizieren können. Spieler des Antagonisten (im 4-gegen-1-Modus) sollen die gleichen Belohnungen wie die anderen Spieler erhalten (Erfahrung, Gold, Fraktionspunkte und Waffenpläne). Auch ein visuelles Redesign und viele neue Features werden versprochen. Laut Game Director Álvarez soll sich das Spiel nach "Hades Betrayal" komplett anders und besser anfühlen.