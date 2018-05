Raiders of the Broken Planet: Die drei Premium-Kampagnen werden derzeit kostenlos auf PC angeboten - 4Players.de

Für Raiders of the Broken Planet sind bisher drei Kampagnen erschienen: Hades Betrayal, Wardog Fury und Alien Myths. Diese Premium-Kampagnen, die normalerweise jeweils 9,99 Euro kosten, werden bis Freitagabend kostenlos zum Download für PC auf Steam angeboten. Als Anlass für diese Aktion nennen die Entwickler (Mercury Steam) das Jubiläum des Starts der Open Beta im Mai 2017. Die mauen Spielerzahlen dürften ebenfalls dazu beigetragen haben.Diejenigen, welche die Kampagnen anfordern, dürfen sie dauerhaft behalten. Jede Kampagne bietet vier Missionen, die im Einzelspieler-Modus, im 4-Spieler-Koop oder im 4-gegen-1-Multiplayer-Modus gespielt werden können. Das Grundspiel Raiders of the Broken Planet mit zwei Missionen ist ohnehin kostenlos spielbar.Letztes aktuelles Video: Hades Betrayal First Look