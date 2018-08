Spacelords: Videos: Reboot-Überblick und Free-to-play-Details - 4Players.de

Raiders of the Broken Planet wird demnächst vom spanischen Studio MercurySteam als Free-to-play-Titel mit dem Namen Spacelords neu gestartet. Das Third-Person-Actionspiel, das im 4-gegen-1-Multiplayer-Modus oder im Solo-Modus gespielt werden kann, soll am 23. August 2018 neu starten.Einen Überblick über den Reboot und die Free-to-play-Umstellung geben die Entwickler in den folgenden Videos. Ab dem "Reboot" sollen alle Inhalte kostenlos angeboten werden (alle bisherigen und alle zukünftigen Kampagnen). Das Spiel soll als Game-as-a-Service weitergeführt werden und durch Mikrotransaktionen für Skins, Erfahrungsbooster und Co. finanziert werden. Das Matchmaking-System soll zudem verhindern, dass XP-Booster als Pay-to-Win-Methode gelten, da das Matchmaking (MMR) auf dem Können des Spielers und nicht dem Charakter-Level basieren soll.