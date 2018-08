Spacelords: Entwickler stellen die wichtigsten Veränderungen zum Neustart von Raiders of the Broken Planet vor - 4Players.de

Am 23. August 2018 will MercurySteam mit Spacelords (vormals Raiders of the Broken Planet) einen Neustart seiner Sci-Fi-Action für PC, PlayStation 4 und Xbox One auf Free-to-play-Basis wagen. Die zehn wichtigsten Veränderungen haben die spanischen Entwickler jetzt in einem Top-10-Video mit Community Managerin Karen Hernández (siehe unten) zusammengefasst.Neben dem erweiterten Spielumfang sollen auch neue Fortschritts- und Craftingsysteme sowie Verbesserungen bei den Belohunungen, den Tutorials und dem Matchmaking geboten werden - inklusive plattformübergreifendem Spielen. Weitere Informationen rund um das Spiel gibt es zudem auf der offiziellen Website Letztes aktuelles Video: Top Ten Changes