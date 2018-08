Spacelords: Neustart von Raiders of the Broken Planet auf Free-to-play-Basis - 4Players.de

Screenshot - Spacelords (PC) Screenshot - Spacelords (PC) Screenshot - Spacelords (PC) Screenshot - Spacelords (PC) Screenshot - Spacelords (PC) Screenshot - Spacelords (PC)

Die spanischen Entwickler von MercurySteam haben Raiders of the Broken Planet am 23. August 2018 als Spacelords neu gestartet. Die überarbeitete Sci-Fi-Action ist inklusive der neuen, vierten Story-Kampagne "Council Apocalypse" auf Free-to-play-Basis für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich Neben einem erweiterten Spielumfang sollen auch neue Fortschritts- und Craftingsysteme sowie Verbesserungen bei den Belohunungen, den Tutorials und dem Matchmaking geboten werden - inklusive plattformübergreifendem Spielen. 17 anpassbare Raider, mehr als 70 Waffen und über 500 Charakter-Karten sollen zur Verfügung, um der ultimative Spacelors zu werden.Letztes aktuelles Video: A Tribute to the Veterans Trailer