Spacelords: Pläne für die Zukunft: Weltraumgilden, dämonische Wesen und mehr - 4Players.de

Nach dem Free-to-play-Relaunch von Raiders of the Broken Planet als Spacelords hat MercurySteam bekanntgegeben, wie es in der "unmittelbaren Zukunft" weitergehen soll. Die Free-to-play-Umstellung wird jedenfalls als Erfolg gewertet, da über 400.000 gespielte Partien in den letzten 30 Tagen verzeichnet wurden und sich die Spielerbasis "verzehnfacht" hätte.Die Entwickler haben "vier Meilensteine" angekündigt, die jeweils größere Veränderungen am Spiel vornehmen werden. Zwischen jedem dieser Meilensteine sollen regelmäßig Inhalte in Form von Updates, neuen Skins, Waffen und Charakteren veröffentlicht werden.Weltraumgilden: Der erste große Meilenstein wird es den Spielern ermöglichen, ihre eigenen Gilden innerhalb des Spiels zu erstellen und anzupassen, mit vollständiger plattformübergreifender Implementierung (Crossplay zwischen PC und PS4 sowie zwischen PC und Xbox One) und erweiterten Kommunikationsoptionen.Spacelords-Identität: Mit dem neuen Ingame-Shop sollen die Spieler viele Möglichkeiten erhalten, ihre Charaktere individuell zu gestalten - mit Outfits, Waffenanpassungen, Emotes und neuen Kampfstilen, Nahkampfwaffen und Finishing-Moves.The Great Clash: Die Weltraumgilden werden darum kämpfen können, die Aleph-Ressourcen zu kontrollieren. Die Gilden werden sich bemühen, ihren Stempel auf dem Broken Planet zu hinterlassen, die besten Ergebnisse zu erzielen und ihr Banner buchstäblich auf den Missionen zu platzieren.The Aurora Specters: Dämonische Wesen halten Einzug in die Spielwelt und streben nach dem Blut der Raider ...Letztes aktuelles Video: PS4-Launch