Spacelords: Stefanie Joosten (Quiet aus MGS5) wird Teil der Besetzung - 4Players.de

Das spanische Entwicklerstudio MercurySteam hat eine Zusammenarbeit mit dem niederländischen Model und Schauspielerin Stefanie Joosten bekannt gegeben. Wie Gamasutra berichtet, wird sie Teil der Besetzung von Spacelords und soll im Frühjahr 2019 als ein weiterer spielbarer Charakter in dem Actionspiel zur Verfügung stehen. Dieser hört auf den Namen Sööma. Dabei wird Joosten der Figur sowohl ihr Aussehen als auch ihre Stimme leihen.Die 30-jährige hat in der Spielewelt vor allem durch ihre Rolle als stille Scharfschützin Quiet in Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain Aufmerksamkeit erregt.