The Lion's Song: Zweite Episode Anthology erschienen - 4Players.de

Für vier Euro wurde am 21. November die zweite Episode des Adventures The Lion's Song mit dem Namen Anthology auf Steam veröffentlicht. Das Anspielen der ersten Episode ließ in unserer Vorschau das Potenzial des Indie-Titels durchschauen. Fazit: "Das Point&Click-Adventure The Lion's Song inszeniert auf den ersten Blick ein unheimlich atmosphärisches Erlebnis voller kreativer Details, die einen blitzschnell Teil der Geschichte werden lassen. Ich in gespannt, wie viele Antworten auf die Frage nach Inspiration wir in den vier Episoden serviert bekommen und auf welche Art und Weise die anderen Charaktere präsentiert werden."Letztes aktuelles Video: Episode 2-Trailer