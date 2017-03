The Lion's Song: Dritte Episode "Derivation" verfügbar: Mathematikerin Emma in der männerdominierten Wissenschaftsszene des frühen 20. Jahrhunderts - 4Players.de

Der österreichische Entwickler Mipumi Games hat die dritte Episode der narrativen Spielereihe The Lion's Song für PC auf Steam veröffentlicht. Episode 3 - Derivation dreht sich um die Mathematikerin Emma, die mit Problemen in der männerdominierten Wissenschaftsszene des frühen 20. Jahrhunderts zu kämpfen hat. Der dritte Teil ist für 3,99 Euro oder via Season Pass für 9,99 Euro erhältlich. Der Season Pass beinhaltet Episode 2 und 3 sowie die kommende finale Episode. Die erste Episode Silence kann kostenlos auf Steam gespielt werden."In den ersten zwei Episoden kämpfen die Hauptcharaktere darum, auf ihrem Feld zu brillieren und sich selbst zu finden. Für Emma kommt noch eine weitere Herausforderung hinzu: Als Frau in den akademischen Zirkeln der damaligen Zeit ernst genommen zu werden", sagt Mipumi CEO Gregor Eigner. "Wir haben uns gefragt, wie viele geniale Köpfe im Laufe der Geschichte von sozialen Konventionen zurückgehalten wurden und wollten in Episode 3 erzählen, wie sich Brillanz trotz aller Widrigkeiten durchsetzen kann."The Lion's Song spielt in Österreich Anfang des 20. Jahrhunderts und begleitet in jeder Episode einen Künstler oder Wissenschaftler bei seinem Ringen mit Kreativität, Inspiration und persönlichem Erfolgsdruck. Spieler können dabei die Charaktere auf unterschiedliche Pfade führen. Die Entscheidungen, welche die Spieler treffen, haben direkten Einfluss auf die Handlung von kommenden Episoden.Letztes aktuelles Video: Episode 3 Derivation