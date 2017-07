The Lion's Song: Finale Episode am 13. Juli; Umsetzungen für iOS, Android und Mac - 4Players.de

Das österreichische Indiestudio Mipumi Games wird die komplette Season von The Lion's Song am 13. Juli 2017 veröffentlichen. Der "Launch" beinhaltet die vierte und finale Episode "Closure" für PC via Steam , während alle Episoden auf iOS, Android und Mac ihr Debüt feiern."The Lion's Song ist eine narrative Adventurespielserie über Kreativität und ihre Dämonen, die in Österreich Anfang des 20. Jahrhunderts spielt. Die ersten drei Episoden begleiteten jeweils einen fiktiven österreichischen Künstler oder Wissenschaftler bei ihrem Streben nach Erfolg. Das Season-Finale Episode 4 - Closure hingegen nimmt Spieler mit auf eine mysteriöse Zugfahrt und verbindet die Handlungsstränge aller vorherigen Episoden. Welche Geschichten werden die vier sich fremden Passagiere auf ihrer Zugfahrt teilen und wo wird sie enden? The Lion’s Song nimmt Spieler mit auf eine emotionale Reise und eröffnet ihnen intime Einblicke in das Leben der Charaktere. Dabei gibt Mipumi Games Spielern die Freiheit das Leben der Protagonisten auf verschiedene Bahnen zu lenken."Der Season Pass für The Lion's Song beinhaltet alle vier Episoden und ist für 9,99 Euro auf Steam erhältlich. Alternativ können PC-Spieler Episode 1 "Silence" gratis herunterladen und die späteren Folgen separat für 3,99 Euro pro Folge kaufen. Für iOS und Android wird The Lion's Song als Premiumtitel mit allen vier Episoden herauskommen und 5,49 Euro kosten.Letztes aktuelles Video: Episode 4 Launch Date