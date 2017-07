The Lion's Song: Finale Episode und Umsetzungen für iOS, Android und Mac erschienen - 4Players.de

Der österreichische Indie Entwickler Mipumi Games hat heute die vierte und finale Episode, Closure, ihres narrativen Adventurespiels The Lion's Song auf Steam (PC, Mac, Linux) veröffentlicht. Die komplette Season ist außerdem für Mac, iOS und Android verfügbar. Der Season Pass beinhaltet alle vier Episoden und ist für 9,99 Euro erhältlich. Alternativ können PC-Spieler Episode 1 - Silence gratis herunterladen und die späteren Folgen separat für 3,99 Euro pro Folge kaufen. Auf iOS und Android kosten alle vier Episoden 5,49 Euro. Unser Test befindet sich in Arbeit."Jede der ersten drei Episoden von The Lion's Song ist ein eigenständiges kleines Adventurespiel mit eigenem Protagonisten, neuen Nebencharakteren und eigener Geschichte. Unser Ziel war es, Spieler in eine reiche Welt voller faszinierender Geschichten eintauchen zu lassen, in der sie ihren Pfad selbst wählen können und beim erneuten Spielen der Episoden mit alternativen Storylines überrascht werden", sagte Mipumi CEO Gregor Eigner. "Für Episode 4 haben wir uns für eine andere Variante entschieden. Diesmal bringen wir die ersten drei Abenteuer zusammen, um für unsere Spieler und ihren gewählten Pfad einen schönen Abschluss zu finden.""The Lion's Song ist eine narrative Adventurespielserie über Kreativität und ihre Dämonen. Die ersten drei Episoden begleiten jeweils einen fiktiven österreichischen Künstler oder Wissenschaftler im kulturell pulsierenden Wien Anfang des 20. Jahrhunderts. Der Titel lädt Spieler auf eine Zeitreise ein, die ihnen intime Einblicke in die kreativen Höhen und Tiefen der jungen Komponistin Wilma, des von Visionen gepeinigten Malers Franz und der brillanten, aber diskriminierten Mathematikerin Emma gibt. Die vierte und finale Episode Closure hingegen nimmt Spieler mit auf eine mysteriöse Zugfahrt und verbindet die Handlungsstränge aller vorherigen Episoden. Welche Geschichten werden die vier sich fremden Passagiere auf ihrer Zugfahrt teilen und wo wird sie enden?"Letztes aktuelles Video: Full Season Launch-Trailer