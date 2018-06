The Lion's Song: Adventure-Reihe wird für Switch erscheinen - 4Players.de

Das österreichische Indiestudio Mipumi Games wird die Adventure-Serie The Lion's Song am 10. Juli 2018 auch für Switch veröffentlichen. Die komplette Reihe wird zum Preis von 9,99 Euro erhältlich sein. Das Spiel ist bereits auf PC, iOS und Android erhältlich."The Lion's Song ist eine Serie von vier eigenständigen Point-&-Click-Geschichten über fiktionale, überaus talentierte Künstler und Wissenschaftler im Wien Anfang des 20. Jahrhunderts. Jedes Kapitel folgt dabei einem dieser außerordentlichen Charaktere und zieht Spieler hinein in ihr Ringen um Kreativität, menschliche Verbindungen und Inspiration. Die Entscheidungen, die Spieler treffen, haben direkten Einfluss auf den Verlauf der Geschichte aller künftigen und vergangenen Episoden und verbinden die einzelnen Handlungsstränge zu einer übergreifenden Erzählung", schreiben die Entwickler.Letztes aktuelles Video: Switch-Teaser