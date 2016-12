Letztes aktuelles Video: Burnham Station



Mit der Vorstellung der Kampfarena "Burnham Station" starten Insomniac Games ihr erstes VR-Spiel, in dem der Spieler Magier-Duelle gegen andere Kontrahenten durchführt. Dabei ist es in The Unspoken möglich, die Umgebung zu seinem Vorteil zu verändern, gegnerische Zaubersprüche abzuwehren oder Monstrositäten herauf zu beschwören.