All Walls Must Fall: Start der Kickstarter-Kampagne zum Strategiespiel im Berlin von 2089 - 4Players.de

Die Entwickler von Inbetweengames bitten auf Kickstarter um finanzielle Unterstützung für ihr Strategiespiel All Walls Must Fall . Das Finanzierungsziel liegt bei 15.000 Euro. In der düsteren Vision der ehemaligen Yager-Entwickler hat der kalte Krieg nie geendet. Über 150 Jahre bekriegen sich beide Seite mit Zeitmanipulations-Technologie. In der Iso-Perspektive müssen Spieler Zeitreise-Agenten durch Berlin schicken und ihre Handlungen sorgfältig planen, um die Missionen zu absolvieren.

Nach eigenen Aussagen haben sich die Entwickler von Spielen wie X-Com, Syndicate und REZ beeinflussen lassen. Im Mai soll die Alpha-Version von All Walls Must Fall für den PC erscheinen.

Letztes aktuelles Video: Kickstarter-Trailer