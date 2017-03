All Walls Must Fall: Mindestziel erreicht; Stretch Goals benannt - 4Players.de

Bildquelle: Kickstarter

Die isometrische Taktik-Action All Walls Must Fall: A Tech-Noir Tactics Game konnte in nur fünf Tagen via Kickstarter finanziert werden, wie die ehemaligen Yager-Entwickler von Inbetweengames verkünden . Eine geschlossene Alpha-Testphase soll bereits im Mai auf PC, Mac und Linux via itch.io stattfinden. Zudem hoffe man auf Unterstützung im aktuellen Greenlight-Verfahren auf Steam . Darüber hinaus wurden auch zwei erste Zusatzziele für den in einem nach wie vor im Kalten Krieg gefangenen Berlin des Jahres 2089 angesiedelten Spionage-Thriller benannt Aktuell haben 616 Unterstützer 16.347 Euro zugesichert. Die Finanzierungskampagne läuft noch bis zum 19. April, eine Veröffentlichung ist für Ende 2017 vorgesehen.Letztes aktuelles Video: Kickstarter-Trailer