Pyre: Das gruppenbasierte Rollenspiel der Bastion- und Transistor-Macher im Trailer - 4Players.de

"Eine völlig neue Welt, erdacht von den Machern von Bastion und Transistor: Erkunde die größte und fantastischste Spielwelt, die Supergiant bisher geschaffen hat! Lerne unvergessliche Charaktere kennen, und führe sie auf ihrem Kampf um die Freiheit durch das Unterland, eine mystische Welt der Sühne.

Rasantes Kampfsystem nach dem Prinzip Drei-gegen-Drei: Tritt gegen einzigarte Widersacher an und besiege sie in rasanten Kämpfen um alles oder nichts. Jeder Sieg (und jede Niederlage!) führt deine Mitverbannten einen Schritt weiter auf dem Weg zur Erleuchtung. Wähle für jedes Ritual drei Mitglieder deiner Gruppe und rüste sie mit mystischen Talismanen und mächtigen Fähigkeiten aus.

Eine komplexe, interaktive Handlung ohne Game Over: In Pyre bleibt dein Fortschritt immer erhalten. Egal ob du siegst oder eine Niederlage einsteckst: Deine Reise geht weiter. Supergiant sieht Spiele als interaktives Erzählmedium. Darum bietet Pyre eine vielschichtige Handlung, die jeder Spieler anders erlebt.

Fordere einen Freund im Versus-Modus heraus: Neben der Einzelspieler-Kampagne bietet Pyre einen Versus-Modus, in dem zwei Spieler gegeneinander antreten können. Tritt in temporeichen Entscheidungskämpfen gegen einen Freund oder einen Computergegner an! Du kannst dein Triumvirat aus über 20 unvergesslichen Charakteren zusammensetzen.

Detailverliebte Gestaltung voller Atmosphäre: Pyre stellt das preisgekrönte Talent der Macher von Bastion und Transistor ein weiteres Mal unter Beweis. Von der lebendigen, handgezeichneten Grafik bis hin zum mitreißenden, eigens komponierten Soundtrack wird dich jedes Detail in Pyres einzigartige Fantasy-Welt hineinziehen.

Einfache, vollständig anpassbare Steuerung: Spiele mit Gamepad oder mit Maus und Tastatur und schneide die Steuerung individuell auf deinen PC zu. Sowohl in der Kampagne als auch im Versus-Modus kannst du den Schwierigkeitsgrad flexibel anpassen."

In der nächsten Woche, am 25. Juli 2017, wird Pyre für PC und PlayStation 4 veröffentlicht (Preis: 19,99 Euro). Das gruppenbasierte Rollenspiel entsteht bei Supergiant Games, den Machern von Bastion und Transistor . In der Kampagne führt man eine Gruppe von Verbannten in die Freiheit und muss sich dabei in mystischen Wettbewerben beweisen. Darüber hinaus kann man im Versus-Modus gegen einen anderen Spieler antreten. Auf der PS4 Pro wird Pyre in 4K (nativ) mit 60 fps laufen . Einen Überblick gibt der folgende Trailer.Features laut Entwickler: