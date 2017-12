Supergiant Games hat für die PC-Fassung von Pyre zum Test ) die erste Version der Volltextübersetzung als Update kostenlos veröffentlicht. Fortan kann das Spiel der Bastion- und Transistor-Macher auch in vereinfachtem Chinesisch, Russisch, Französisch, Deutsch und Spanisch gespielt werden. Auf PlayStation 4 wird das Sprach-Update Anfang 2018 erscheinen. Im Zuge der Steam-Winteraktion wird Pyre mit 50%-Rabatt angeboten.Die Entwickler schreiben: "Derzeit arbeiten wir noch an Verbesserungen und Bugfixes, die wir dank eurer Rückmeldungen und dem fortlaufenden Testing des Spiels in den nächsten Tagen umsetzen können. Allerdings möchten wir nicht länger warten und euch bereits jetzt die erste Version des Updates zur Verfügung stellen. Wir sind euch sehr dankbar für eure Geduld und die Unterstützung, ohne die wir dieses gewaltige Vorhaben nicht hätten meistern können. Von Anfang an war uns bewusst, dass die Arbeit an der Übersetzung von Pyre viel zeitaufwendiger und komplexer werden würde als die Übersetzungen unserer bisherigen Spiele. Denn abgesehen davon, dass die Wortzahl bei Pyre um einiges höher ist als bei Bastion oder Transistor, hat die interaktive Erzählweise von Pyre zur Folge, dass im Spiel Hunderte Millionen verschiedener Formulierungsvarianten vorkommen können. Dies in der Übersetzung umzusetzen, hat viel Zeit in Anspruch genommen! Wir hoffen, dass mit diesem Update viele weitere Spieler unser neuestes Abenteuer erleben können. Aufgrund der Komplexität und der Kosten der Übersetzung von Pyre sind momentan keine offiziellen Übersetzungen in weitere Sprachen geplant."Letztes aktuelles Video: Die ersten zehn Minuten PS4 Pro