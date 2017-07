Dark Souls - The Board Game: Video-Special: Jörg, Eike und Alice nehmen den Brettspiel-Ableger unter die Lupe - 4Players.de

Was für eine Erfolgsgeschichte: Ursprünglich hatte Steamforged Games nur 50.000 Britische Pfund für die Entwicklung von Dark Souls - The Board Game veranschlagt. Am Ende erhielt man von über 31.000 Unterstützern satte 3,7 Millionen Britische Pfund, also knapp 4,2 Millionen Euro. Aber kann man die Faszination der Videospielreihe von From Software überhaupt auf den Tisch übertragen? Wir haben uns die deutsche Version des kooperativen Brettspiels angeschaut.Auf Kickstarter konnten die Entwickler von Steamforged Games ganze 4,2 Millionen Euro für ihren Brettspiel-Ableger des Rollenspiels Dark Souls: The Boardgame erzielen. Im Video stellen wir das grundlegende Spielprinzip vor, zeigen Ausschnitte aus unserem Spieldurchgang und und diskutieren ob die Faszination der Videospielreihe von From Software überzeugend auf den Tisch gebracht wurde.Wer Einblicke in unseren Spieldurchgang ohne Kommentar erhalten möchte, findet hier die ersten 15 Minuten des Spiels: