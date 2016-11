Dropzone: Neue Piloten-Klasse: Summoner - 4Players.de

Für Dropzone Beta ) ist ein Update mit einer weiteren Piloten-Klasse veröffentlicht worden. Der Summoner kommt neu hinzu. Summoner-Piloten sind darauf spezialisiert, die Alien-Rasse der Kavash für ihre Zwecke zu manipulieren und Mitstreiter über die gesamte Karte zu teleportieren. Dadurch eröffnen sich neue taktische Aktionen und Rig-Konfigurationen."Bewaffnet mit einem tödlichen Ausfallgenerator, einer Schwerkraftkanone oder einem Replikationsgewehr ergänzen die drei Piloten Plutus, Generalin Vex und Pandora die bisherigen Rigs. Im Gegensatz zu den existierenden Klassen stützt sich der Summoner insbesondere auf kartenbeeinflussende Effekte: Er kann Kavash-Nester manipulieren, um die feindliche Spezies auf gegnerische Spieler zu hetzen oder die Fähigkeiten anwenden, strategisch wichtige Punkte auf der Karte abzuschneiden. Jeder der drei neuen Piloten kämpft dabei aus verschiedenen Beweggründen: Generalin Vex, Adelige einer alten Blutlinie, will den Mond von Europa wiedererobern, während Plutus, der die Cores als Geschenk einer alten Rasse ansieht, einen heiligen Krieg austragen will. Pandora hingegen strebt danach, die Schlacht um Europa schnellstmöglich zu beenden, um den Frieden im gesamten Sonnensystem wiederherzustellen."Letztes aktuelles Video: Summoner KlassePublisher Gamefroge schreibt über Dropzone: "Das Spiel kombiniert die Elemente klassischer Echtzeit-Strategie wie den Kampf um die Vorherrschaft auf der Karte und die gleichzeitige Kontrolle über mehrere Einheiten mit spannenden 1vs1-Gefechten und der gewohnten Steuerung mit Maus und Tastatur. Spieler müssen ihre eigenen Taktiken entwickeln und ihre Rigs an ihren Spielstil anpassen. Dann können sie sich in aufregenden 15-Minuten-Matches, in denen es darum geht, mehr Punkte als der Gegner zu erzielen, mit anderen Spielern messen. Bei Dropzone können die Spieler aus einer Vielzahl verschiedener Rigs und deren Konfigurationen wählen. Außerdem bietet das Spiel viele unterschiedlich aufgebaute Karten des von Aliens heimgesuchten Mondes Europa, auf denen man seine Matches bestreitet. Die Veröffentlichung von Dropzone ist für 2017 geplant, das Spiel wird als kostenloser Download für den PC zur Verfügung stehen."