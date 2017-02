Ruiner: Cyberpunk-Action erscheint auch für PS4 und Xbox One - 4Players.de

Die beim Warschauer Indie-Studio Reikon Games für PC, Mac und Linux in Entwicklung befindliche Cyberpunk-Action Ruiner wird im Sommer 2017 auch für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen, wie Devolver Digital bekannt gibt. Dazu heißt es von Produzentin Magdalena Tomkowicz auf dem PlayStation Blog : "Ruiner, das im Jahre 2091 spielt, zieht euch in die dunkelsten, schäbigsten und tödlichsten Gassen einer rapide wachsenden Metropole - Rengkok City. Von den schillernden Korridoren der Heaven Corporation zu den untersten Vierteln der Stadt - sogar in den Untergrund der Vorstellungsfarmen.Euer Bruder ist dort, irgendwo, und wartet darauf, von euch gerettet zu werden.Das wird nicht einfach. Die, die ihn sich geholt haben wissen, dass ihr kommt. Ihre Verstecke sind mit Minen, Fallen und Selbstschussanlagen gesichert, die wiederum von Armeen spezialisierter und tödlicher Killer beschützt werden - einige davon Menschen, andere Maschinen, manche etwas dazwischen. Um durch all das zu brechen, benötigt ihr jede Menge Waffen und andere Hilfsmittel. Und ihr braucht Können." Es werden über zwanzig Schuss- und Nahkampfwaffen, mächtige Offensiv- und Defensivfähigkeiten sowie Ausrüstungs-Upgrades und Cyber-Implantate versprochen, mit denen man u. a. kinetische Barrieren erzeugen, die Zeit verlangsamen und Gegner manipulieren könne. Mehr dazu auf der offiziellen Website sowie im neuen Ankündigungsvideo:Letztes aktuelles Video: Multiplattform-Ankuendigungs-Trailer