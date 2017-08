Ruiner: Spielszenen-Eindrücke im Video - 4Players.de

Im Rahmen der gamescom 2017 zeigen die Entwickler von Reikon Games neue Spielszenen des Actionspiels Ruiner, das für PC, PS4 und Xbox One erscheinen wird. Dazu heißt es von Produzentin Magdalena Tomkowicz auf dem PlayStation Blog : "Ruiner, das im Jahre 2091 spielt, zieht euch in die dunkelsten, schäbigsten und tödlichsten Gassen einer rapide wachsenden Metropole - Rengkok City. Von den schillernden Korridoren der Heaven Corporation zu den untersten Vierteln der Stadt - sogar in den Untergrund der Vorstellungsfarmen.Letztes aktuelles Video: Ugly Heart Trailer