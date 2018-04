Project Nova: Ego-Shooter im Eve-Online-Universum soll in diesem Jahr enthüllt werden - 4Players.de

Mit dem Bekanntmachen des endgültigen Namens von Project Nova wartet CCP noch - auf dem Eve Fanfest Ende vergangener Woche gab Geschäftsführer Hilmar Petursson aber Einzelheiten bekannt, die Screen Rant zusammengefasst hat.So soll der geistige Nachfolger zu Dust 514 noch in diesem Jahr vollständig enthüllt werden und einige Monate darauf in irgendeiner Form bereits spielbar sein. Eine spielerische Verknüpfung mit Eve Online werde es zunächst nicht geben, diese sei für die Zukunft allerdings geplant."Project Nova entwickelt sich zu einem einzigartigen Ego-Shooter, einem innovativen Multiplayer- und einem authentischen New-Eden-Erlebnis", so Petursson. Im Mittelpunkt stünde dabei das Spielgefühl. Letzteres hatte CCP von Beginn an betont und dies sei einer Umfrage nach auch der den Spielern wichtigste Aspekt.Das Fundament für Project Nova wurde zunächst in CCPs Schanghai-Studio gelegt, inzwischen zeichnet allerdings ein Team in Reykjavik für die Entwicklung verantwortlich, das von Sumo Digital unterstützt wird. Sumo Digital ist u.a. an Crackdown 3 beteiligt und war auch in Forza Motorsport 7 sowie Hitman involviert.Laut einem Artikel auf VG247 ist noch nicht bekannt, mit welchem Geschäftsmodell der Shooter veröffentlicht wird. Erscheinen wird er anders als Dust 514 nicht auf Konsole, sondern auf PC.Als Project Nova noch mehr Experiment als Spiel war, hatte CCP auf dem damaligen Fanfest bereits einen Level vorgestellt - in unserer Vorschau hinterließ diese frühe Version schon einen vielversprechenden Eindruck.