A Maze.: Berliner Festival für Independent-Spiele und spielerische Medien öffnet heute seine Tore - 4Players.de

A MAZE., das Festival für Independent-Spiele und spielerische Medien, beginnt heute in Berlin, worauf der Veranstalter in einer Pressemitteilung hingewiesen hat. Bis zum Sonntagabend treffen sich im Urban Spree (nähe Warschauer Straße) Entwickler, Künstler und Spieler - nicht nur zum Spielen, sondern auch zum Feiern. Neu ist in diesem Jahr die Curios Kids Area "für Kinder von 6 bis 12 Jahren und alle, die an digitalen Werkzeugen in der Bildung interessiert sind".Die A Maze. Awards, in deren Rahmen 25 Spiele um Auszeichnungen in sechs Kategorien kämpfen, gehören ebenso zum Programm wie Virtual-Reality-Erlebnisse, Diskussionen und Workshops. Das vollständige Programm findet ihr auf der offiziellen Webseite , während Eintrittskarten auf Eventbrite erhältlich sind. Die Eröffnung findet am heutigen Abend um 18:00 Uhr statt.