Beat Cop: Pixel-Krimi erscheint in dieser Woche - 4Players.de

Beat Cop wird am 30. März für PC, Mac und Linux erscheinen. Das haben Entwickler Pixel Crow und 11 Bit Studios in einer Pressemitteilung bekannt gegeben. In den Pixel-Abenteuer schlüpft man in die Rolle des ehemaligen Detektivs Jack Kelly, dem ein Mord in die Schuhe geschoben wurde. Da sich der Schnüffler bestens mit der Suche nach Beweisen auskennt, begibt er sich in den Straßen von New York City selbst auf die Suche nach der Wahrheit. Zeitlich ist der Pixel-Krimi in den Achtigern angesetzt, wobei man das Jahrzehnt auch visuell mit der Oldschool-Optik abbilden und in Nostalgie baden will. Versprochen werden außerdem mehrere Enden und ein derber Humor. Was das Spiel ausmachen soll, haben die Entwickler im folgenden Fakten-Video zusammengefasst:Letztes aktuelles Video: 11-Fakten-Video zum Spielprinzip