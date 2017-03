Beat Cop: Die pixeligen Ermittlungen haben begonnen - 4Players.de

Das 2D-Adventure Beat Cop ist seit dem 30. März 2017 für PC, Mac und Linux erhältlich, wie Entwickler Pixel Crow und Publisher 11 Bit Studios bekanntgeben. In dem Pixel-Abenteuer ermittelt man als ehemaliger Detektiv, dem ein Mord in die Schuhe geschoben wurde, in den Straßen New Yorks nach dem tatsächlichen Mörder. Mehr dazu auf der offiziellen Website sowie im folgenden Video zum Verkaufsstart:Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer