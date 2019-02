Beat Cop: Pixel-Polizei ermittelt Anfang März auch auf PS4, Xbox One und Switch - 4Players.de

Screenshot - Beat Cop (PS4) Screenshot - Beat Cop (PS4) Screenshot - Beat Cop (PS4) Screenshot - Beat Cop (PS4) Screenshot - Beat Cop (PS4) Screenshot - Beat Cop (PS4) Screenshot - Beat Cop (PS4) Screenshot - Beat Cop (PS4) Screenshot - Beat Cop (PS4) Screenshot - Beat Cop (PS4)

Die 11 bit studios werden das ursprünglich von Pixel Crow für PC, Mac und Linux entwickelte sowie später für iOS und Android umgesetzte Polizei-Abenteuer Beat Cop am 5. März 2019 auch für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlichen. Der Preis für den Download soll 14,99 Euro betragen. Für die Umsetzung zeichnet das u. a. schon für die Switch-Adaption von This War of Mine zuständige Team von Crunching Koalas verantwortlich. Hier ein Vorgeschmack auf die pixeligen Ermittlungsarbeiten auf den Konsolen:Letztes aktuelles Video: Console Edition Trailer