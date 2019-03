Beat Cop: Pixeliges Polizei-Abenteuer für PS4, Switch und Xbox One erschienen - 4Players.de

Die Entwickler beschreiben das Spiel folgendermaßen : "New York City. Ein Monstrum von einer Stadt ... Du bist Jack Kelly. Früher warst du Police Detective - bis dir ein Mord angehängt wurde. Seitdem bist du zum Streifenpolizist degradiert. Deine alten Freunde wollen nichts mehr von dir wissen. Du hast eine letzte Chance, die Wahrheit hinter diesem ganzen Schlamassel zutage zu fördern. Probleme hast du genug: Dein neuer Boss behandelt dich wie Dreck, deine Frau ist ein geldgieriger Höllenhund, und die Mafia will deinen Kopf. Man könnte also sagen, dass es in Brooklyn etwas kompliziert zugeht. Ach, und vergiss nicht, Knöllchen zu schreiben und Fußgänger zurechtzuweisen.





Nichtlineare Story mit verschiedenen Ausgängen: Jemand hat dir was angehängt, was außer dir keinen interessiert. Drehe jeden Stein in um und finde die Hintermänner. Je weiter du vorankommst, desto mehr Puzzleteile findest du. Doch sei vorsichtig: Es gibt Dinge, die sollten nie ans Tageslicht kommen...

Die Krimi-Shows der 80er in Reinform: Hast du schon mal davon geträumt, der Held eines Polizeifilms zu sein? Na klar hast du das, wie wir alle. Jetzt bekommst du deine Chance! Sei wachsam und sei schlagfertig. Und wenn du damit nicht weiterkommst, schlägst du halt ein paar Köpfe ein. Das sind die 80er!

Der Humor, den deine Mutter furchtbar fand: Sei sarkastisch. Sei düster. Sei, was du willst. Diese Welt bietet unzählige Momente zum Lachen und noch mehr, bei denen du es dir eigentlich besser verkneifen solltest - aber wen kümmert das? Da draußen gilt das Gesetz des Dschungels, Baby, und manchmal muss man eben Dampf ablassen."

Das pixelige Polizei-Abenteuer Beat Cop ist als Console Edition für PlayStation 4, Switch und Xbox One veröffentlicht worden. Der Preis für den Download beträgt 14,99 Euro. Für die Umsetzung zeichnet das u. a. schon für die Switch-Adaption von This War of Mine zuständige Team von Crunching Koalas verantwortlich.Letztes aktuelles Video: Console Edition Official Release Trailer