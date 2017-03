"Borderlands 3": Technik-Präsentation (Unreal Engine) auf der GDC 2017 - 4Players.de

DonDonat schrieb am 02.03.2017 um 12:59 Uhr

Immer ruhig mit den jungen Pferden: Borderlands 3 ist immer noch nicht offiziell vorgestellt worden^^

Dass hier lässt sich zwar als Indiz deuten, dass Borderlands 3 demnächst z.B. auf der E3 doch vorgestellt werden könnte aber ob wir in nächster Zeit tatsächlich mit dem Release rechnen können, bleibt abzuwarten.

Ich persönlich freue mich zwar auf Borderlands 3, werde es aber nur dann kaufen wenn man tatsächlich auch sinnvolle Neuerungen in das Konzept der Serie bringt.

Ah ja: außerdem würde mich freuen wenn die Story von Tales From The Borderlands nicht unbeachtet bleibt bzw. wenn die Story-Writer von Telltale bei Borderlands 3 noch irgendwie involviert werden.

PS: wer es nicht kennt sollte Tales From The Borderlands trotz der Telltale typischen Spielmechanik auf jeden Fall nachholen!

Hab selten ein Spiel gespielt was mich emotional so abgeholt hat, hab gut gelachte und um ehrlich zu sein auch geweint: im guten Sinne also ein emotionaler "Rollercoaster"^^