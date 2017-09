Borderlands 3: Comic-Stil hat laut Pitchford einen noch größeren Erfolg der Serie verhindert - 4Players.de

Bei über zwölf Millionen verkaufen Exemplaren von Borderlands 2 kann wohl kaum jemand von einem Misserfolg der Shooter-Serie sprechen. Trotzdem scheint ein Merkmal der Reihe Gearbox' CEO Randy Pitchford zu wurmen, die das Studio seiner Meinung nach um noch mehr Verkäufe gebracht hat: Der Cartoon-Stil habe die Zahl möglicher Spieler begrenzt, da manche dieses Design einfach nicht mochten und daher solche Titel grundsätzlich nicht anfassten, erklärte der Studio-Chef im ign-Podcast ( via ign.com ).Diese Obergrenze des Serienerfolgs sei eines der "stärker frustrierenden Dinge", so Pitchford, der allerdings zu erkennen gab, dass die Aussage vermutlich nicht wirklich ernst gemeint war: "Unsere Mission ist es, die Welt zu unterhalten, daher sind wir erbärmlich gescheitert. Borderlands ist ein entsetzlicher Misserfolg, wenn unser Ziel ist, die Welt zu unterhalten. Es gibt sieben Milliarden Leute auf der Welt. Was sind da schon 25 Millionen, 30 Millionen? Das ist doch beschissen", erklärte er lachend. Trotzdem sei die Wahl des Designs eine richtige Entscheidung gewesen, weil sie Unstimmigkeiten zwischen der Grafik und dem Spielablauf beseitigt habe.Das bislang nur indirekt angekündigte Borderlands 3 zum aktuellen Entwicklungsstand ) soll sich seit Januar 2015 in Entwicklung befinden.