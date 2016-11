Genital Jousting: Partyspiel mit "schlaffen Penissen mit Wackel-Anus" bei Steam Early Access gestartet - 4Players.de

Screenshot - Genital Jousting (PC) Screenshot - Genital Jousting (PC) Screenshot - Genital Jousting (PC) Screenshot - Genital Jousting (PC) Screenshot - Genital Jousting (PC) Screenshot - Genital Jousting (PC) Screenshot - Genital Jousting (PC)

Was kommt nach Broforce ? Irgendetwas mit Penissen! Free Lives (Entwickler) und Devolver Digital (Publisher) haben Genital Jousting als Early-Access-Titel bei Steam veröffentlicht (4,99 Euro). Genital Jousting ist ein Partyspiel mit lokalem und Online-Multiplayer und setzt "auf schlaffe Penisse mit Wackel-Anus" für bis zu acht Spieler. In der Pressemitteilung heißt es weiter: "Spieler steuern in verschiedenen Modi die Penisse, die über Hoden und einen Anus verfügen. Orgiastische Ziele sorgen für Abwechslung: Penetrieren und penetriert werden (und zwar so schnell wie möglich!), dazu noch zahlreiche weitere, verlockende Spielchen - die aufgrund der Spielfiguren irgendwie alle mehr oder weniger sexuell und reichlich blöd sind." Während der Early-Access-Phase wird Free Lives weitere Updates vornehmen und neue Features, Spielvarianten und Herausforderungen einbauen. Ein Hinweis für Streamer: Der Titel steht auf der Liste der "banned games" bei Twitch.In der "Penismitteilung" mit der Überschrift "Genital Jousting kommt mit viel Leidenschaft auf Steam Early Access" von Devolver Digital erklärt Fork Parker (CFO): "Ich habe komplett die Kontrolle verloren. Wie bei den meisten anderen Dingen auch, gebe ich hier einfach den Millennials die Schuld."