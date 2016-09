NHL 17: Start des "World Cup of Hockey", der im Spiel simuliert wird - 4Players.de

Am 17. September startet der World Cup of Hockey, der alle acht Jahre ausgetragen wird. Bis zum 1. Oktober spielen in Toronto acht Nationalteams um den Titel: Finnland, Russland, Schweden, Tschechien, Kanada, USA, die amerikanische U23-Mannschaft und ein Team Europa. NHL 17 wird den Cup ebenfalls simulieren und bietet alle Teams, die Gruppenphase, das Halbfinale und das Finale an. Ob wie in dem folgenden Video im Finale die USA gegen Kanada antreten muss, bleibt abzuwarten. Vor acht Jahren konnte zum Beispiel Finnland das Finale erreichen.Letztes aktuelles Video: World Cup of Hockey