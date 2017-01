Northgard: An Siedler erinnerndes Aufbau-Strategiespiel startet im Februar in die Early-Access-Phase - 4Players.de

Das an Die Siedler erinnernde Aufbau-Strategiespiel Northgard vom Evoland-Entwickler Shiro Games wird am 22. Februar 2017 als Early-Access-Titel bei Steam erscheinen. "In Northgard sind Spieler Teil eines Wikinger-Clans, der an einer rauen, unbekannten Küste ankommt und beginnt in der Fremde ein Dorf aufzubauen, Ressourcen zu sammeln, eine neue Gesellschaft aufzubauen und sich gegen Feinde zu verteidigen. In ihrem Bestreben die mysteriöse neue Heimat zu erobern, müssen die Clans untote Krieger, Riesen, Drachen und andere Feinde besiegen, während sie in der rauen Landschaft überleben." Den Wikingern darf man dabei verschiedene Jobs zuschreiben (Farmer, Krieger, Seemann und Geschichtenerzähler). Zu den geplanten Siegbedingungen zählen Eroberung, Popularität, Handeln und Weisheit. Für Shiro Games ist der Early-Access-Start erst der Anfang, da fortlaufend neue Inhalte hinzugefügt werden sollen. Zu den geplanten Updates zählen ein Mehrspieler-Modus, eine Kampagne, zwei weitere spielbare Clans, ein Diplomatie-System, weitere Gewinnbedingungen etc.Letztes aktuelles Video: gamescom-Spielszenen