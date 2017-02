Northgard: Wikinger-Aufbaustrategie à la "Die Siedler" bei Steam Early Access gestartet - 4Players.de

Das an "Die Siedler" erinnernde Wikinger-Aufbaustrategiespiel Northgard ist bei Steam Early Access gestartet. Northgard ist in Deutsch, Englisch und Französisch spielbar und während der Early-Access-Phase für 19,99 Euro erhältlich. Umsetzungen für Linux und Mac kommen später.Northgard wird vom Indiestudio Shiro Games (Evoland 1 & 2) entwickelt. In dem Spiel führt man einen Wikinger-Clans an, der an einer rauen, unbekannten Insel angekommen ist und beginnt in der Fremde ein Dorf aufzubauen, Ressourcen zu sammeln und eine neue Gesellschaft zu formen. In ihrem Bestreben die mysteriöse neue Heimat zu erobern, müssen die Wikinger untote Krieger, Riesen, Drachen und andere Feinde besiegen. Beim Siedlungsaufbau können den Wikingern verschiedene Jobs zugeschrieben werden, z. B. Händler, Farmer, Krieger, Seemann und Geschichtenerzähler. Danach erforscht man die Umgebung und dehnt sein Einflussgebiet aus. Verschiedene Siegbedingungen führen zum Erfolg: Eroberung, Popularität, Handel und Weisheit."Wir waren schon immer Fans von Strategie- und Simulationsspielen. Mit Northgard haben wir von beiden unsere Lieblingselemente genommen und mit coolem Wikingerstyle und -fantastien gemixt", sagt Nicolas Cannasse, Mitbegründer von Shiro Games. "Die Early Access Phase erlaubt es uns, direktes Feedback von den Spielern zu bekommen und mit ihnen zusammen am Feinschliff von Northgard zu arbeiten. Zudem werden wir in den kommenden Monaten viele tolle neue Features ins Spiel bringen, wie zum Beispiel neue Clans und einen Story-Modus."Die Entwickler wollen die Early-Access-Version laufend erweitern. Zu den geplanten Updates zählen ein Mehrspieler-Modus, eine Einzelspieler-Kampagne, weitere spielbare Clans (mit unterschiedlichen Eigenschaften) und einige neue Features (z. B. ein Diplomatie-System, verbesserter Handel und weitere Gewinnbedingungen). Die Early-Access-Phase soll zwischen zwei und sechs Monaten dauern - je nach Feedback der Spieler.Letztes aktuelles Video: Early-Access-Trailer